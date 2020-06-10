В Екатеринбурге голосование по поправкам планируют совместить с лотереей

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время брифинга заявил, что руководство города может совместить всенародное волеизъявление граждан в связи с принятием поправок в Конституцию и лотерею для избирателей. Об этом пишет «Интерфакс».

«Решение по тем или иным розыгрышам, лотереям мы на сегодня обсуждаем. Думаю, что они будут приняты в ближайшее время по технике и логике этих процессов», — пояснил он, добавив, что 555 избирательных участков уже готовы к предстоящему шестидневному плебисциту. Они будут расположены в помещениях, на придомовых территориях, а также в «иных местах».

Напомним, что бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во вторник сообщил о своей госпитализации с пневмонией, вызванной коронавирусом. Он призывает игнорировать голосование за поправки в период пандемии, так как это может представлять опасность для здоровья.