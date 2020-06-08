Россия открывает границы для учащихся, работающих и нуждающихся в лечении

Эпидемиологическая ситуация позволяет смягчить введенные в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из нее.

Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», – сказал глава кабмина.

По его словам, ограничения решено частично отменить в связи с многочисленными обращениями граждан.

Иностранцам также теперь можно будет въезжать в Россию в медицинских целях либо для того, чтобы навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

Границы РФ были закрыты с 30 марта. С начала пандемии, согласно последним данным, в стране зарегистрировано 476 658 случаев COVID-19.