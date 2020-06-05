В Перми отменили парад Победы из-за коронавируса

И.о. главы Пермского региона Дмитрий Махонин на совещании 4 июня сообщил, что в этом году край не будет проводить парад Победы.

«Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведем праздник, когда это будет безопасно», — цитирует Махонина «Новая газета».

Сейчас краевые медики наблюдают за 2011 пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 3 июня в регионе был зафиксирован рекордный прирост — 72 человека. 27 человек за время пандемии умерли от COVID-19. Среди последних — два медика.