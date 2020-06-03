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В Твери областной СК завел дело по факту избиения заключенного Василия Путина

Общество
11:05, 03 июня 2020

В Твери областной СК завел дело по факту избиения заключенного Василия Путина
Кадр из опубликованного правозащитниками видео
Кадр из опубликованного правозащитниками видео

Правозащитник Владимир Осечкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий по факту публикации кадров с видеорегистратора в тверской колонии №9.

Правозащитники 26 мая опубликовали кадры, которые свидетельствуют об издевательствах сотрудников колонии над заключенным Василием Путиным, который отбывал наказание в учреждении ФСИН и имел социальный статус «униженного».

«Эту запись просмотрели более 7,000 человек, в том числе тверские прокуроры и следователи. Более 3 лет это тяжкое должностное преступление скрывали сотрудники УФСИН, – поясняет Осечкин в Facebook. – Более 3 лет сотрудники колонии продолжали нарушать права и унижать Василия Путина, эксплуатируя его на самых грязных работах и подвергая его насилию и угрозам, подавляя его волю».

На видео слышно, как сотрудники избивают заключенного и отчитывают его за грубое обращение к стажеру и работникам колонии.

Хоть дело и возбуждено, в нем пока нет подозреваемых. Правозащитник на фоне этого процесса отмечает, что в пенитенциарной системе необходимо усиливать присутствие объективного видеоконтроля с исключением возможности для сотрудников отвернуть камеру или выключить ее.

Рубрика: Общество

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