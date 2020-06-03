В Петербурге за май в 2019 году умерло на треть меньше людей, чем в этом году

Согласно данным комитета по делам ЗАГСов, в Санкт-Петербурге за май 2020 года зарегистрировано на 1,5 тысячи смертей больше, чем за май прошлого года, обращает внимание Reuters.

Если в прошлом году за месяц в Северной столице скончались 4 875 человек, то в этом году в мае умерло на 32% больше — 6 427 человек. Таким образом разница составила 1 552 человека.

По данным оперативного штаба, жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге стали всего 171 человек. При этом «Медиазона», ведущая собственные подсчеты, насчитала, что там вследствие COVID-19 погибли 376 человек.