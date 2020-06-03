В Брянске трансгендеру дали 19 месяцев исправительных работ за пост 2014 года

Суд в Брянске приговорил трансгендерную женщину к двум годам исправительных работ по делу о порнографических рисунках.

Соответствующее решение вынес Советский районный суд Брянска, пишет издание «Такие дела». Кроме того, женщину обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Поскольку два месяца она провела в СИЗО, срок работ сократили на пять месяцев.

В конце 2019 года женщине-трансгендеру Мишель из Брянска назначили три года колонии по делу о распространении детской порнографии (часть 1 статьи 242.1 УК), однако через некоторое время уголовное дело отправили на пересмотр.

По версии следствия, в 2014 году Мишель разместила в социальной сети «ВКонтакте» три порнографических рисунка. Экспертиза обнаружила на изображениях «лиц мужского пола, не достигших 14-летнего возраста».

Прокуратура требовала приговорить женщину к четырем годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей.