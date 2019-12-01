Врача-трансгендера приговорили к трем годам тюрьмы за пост в соцсети

В Брянске суд приговорил женщину-трансгендера Мишель к трем годам заключения за публикацию манги в социальной сети.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на юриста Московского коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив Марию Чащилову, Мишель обвиняется по части 1 статьи 242.1 УК («Распространение порнографии с изображением несовершеннолетних»).

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мишель опубликовала несколько рисунков с обнаженными персонажами японских комиксов. Экспертиза установила, что на картинках представлены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

Отмечается, что изображения были размещены за год до того, как на них обратили внимание правоохранительные органы.

По словам юриста, Мишель поместят в общую камеру, в мужское отделение. Обвиняемая не успела завершить трансгендерный переход и сменить документы, поэтому в паспорте указано мужское имя.

Чащилова рассказала, что Мишель может не выжить в заключении, поскольку она, помимо прочего, является инвалидом третьей группы — у нее был рак мочевого пузыря.

«Скорее всего, у нее нет медицинского заключения о смене пола, а значит, в тюрьме у нее не будет гормональных препаратов. Это очень опасно», — пояснила юрист. Она добавила, что из-за нехватки гормонов у Мишель обострятся хронические заболевания, с ней будут происходить «страшные вещи».

Как рассказала подруга обвиняемой, следствие началось в конце лета. Три месяца Мишель, работавшая врачом в городской больнице, находилась под подпиской о невыезде. Она согласилась сотрудничать со следствием и подписала признание, при этом не стала обращаться к адвокатам, поскольку не восприняла обвинения всерьез.

Место будущего заключения Мишель пока не называется.