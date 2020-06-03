Twitter Рогозина отдали, но не вычистили: теперь он обзывается от лица Роскосмоса

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин передал свой аккаунт в Twitter компании, однако его записи и ответы другим пользователям удалять не стали. Теперь все его сомнительные шутки и даже оскорбления в адрес недоброжелателей, накопившиеся за многие годы, выглядят, как официальная позиция Роскосмоса.

В частности, кое-где госкорпорация называет пользователей «засранцами» и «простофилями».

Или намекает на неполноценность людей, уточняющих, почему до сих пор не были реализованы планы по построению базы на Луне.

В одном из комментариев Роскосмос пишет пользователю «Вами попахивает», что, как следует из контекста, является недвусмысленным оскорблением, антисемитской направленности.

В другом реплае госкорпорация отрицает подозрения в связях с правящей партией «Единая Россия», называя это фейками.

А в отдельных твитах теперь даже можно найти повод для дипломатических скандалов. В частности, в середине мая Рогозин (с настоящего момента от имени Роскосмоса) пишет, что он «сдается», пытаясь высмеять «супер-пупер ракету» Трампа, а также называет высокопоставленного офицера ВВС США «Джеком Воробьем без грима».