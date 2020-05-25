В суд Екатеринбурга поступило дело против соучредителя сети "Красное и Белое"

Роспотребнадзор просит приостановить деятельность компании «Абсолют», обслуживающей «Красное и Белое» в Екатеринбурге.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, компанию, которая является соучредителем сети магазинов по торговле алкоголем, требуют привлечь к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Свердловской области прошли проверки после вспышки коронавируса среди работников склада сети «Красное и Белое», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения требований по профилактике распространения заболевания.

В Роспотребнадзоре указывают на то, что компания не соблюдала санитарные нормы, что привело к массовому заражению COVID-19. В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили, что у сотрудников не хватало средств индивидуальной защиты, а в помещениях магазинов отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха. Отмечается, что заступавших на смены не проверяли на наличие симптомов ОРВИ. Более того, к работе были допущены люди, имевшие контакт с инфицированными.

Рассмотрение дела должно состояться 28 мая.