В сети "Красное и Белое" в Свердловской области выявлены серьезные нарушения

В Свердловской области прошли проверки после вспышки COVID-19 среди работников склада магазинов «Красное и белое».

Как пишет «Интерфакс», управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 30% магазинов сети. В итоге были обнаружены многочисленные нарушения требований по профилактике распространения COVID-19.

Ранее местный склад сети закрыли, поскольку у 130 его сотрудников выявили коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что у сотрудников магазинов не измеряют температуру и не проверяют на предмет наличия симптомов ОРВИ, люди работают без масок и дезинфицирующих средств.

Позже в 12 крупных логистических центрах также прошли проверки, в некоторых из них обнаружили такие же нарушения. Роспотребнадзор предписал сети исправить ситуацию в течение двух суток.

Согласно последним данным, в Свердловской области зафиксировано 3 134 случая коронавируса. Восемь человек скончались, выздоровели 890 пациентов.