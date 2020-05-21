Рекорды ковида и перспективы рынка труда после пандемии. Новости к утру 21 мая

Всемирная организация здравоохранения констатировала, что за сутки 19 мая в мире зарегистрирован максимальный прирост случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии. Всего в международную организацию поступили данные о 106 тысячах заболевших. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус отмечает, что две трети новых заражений приходятся на три страны.

Сейчас в мире известно о более 5 миллионах случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из них уже 1,97 миллиона человек (около 40% от общего числа). 325 тысяч пациентов скончались. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в США, Испании и России, пишет «Интерфакс».

Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что пока рано снимать введенные ограничения по эпидобстановке, поскольку следом за первой волной по всему миру может последовать вторая волна заражений. Послабления чреваты ростом смертности от инфекции. При этом Вуйнович заявила, что вторая волна неизбежна, поскольку у населения нет иммунитета от вируса, пишет ТАСС.

Пока лишь 7% из числа россиян нуждаются в психологической помощи из-за режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые приводит ТАСС. Так, 86% уверены, что им не нужна помощь специалиста такого профиля. Несколько чаще о необходимости психологической помощи заявляют молодежь и женщины. Анкету исследования заполнили 1,6 тысяч россиян.

Во ВНИИ труда полагают, что в перспективе на рынке вакансий появится больше предложений для удаленной работы. Связывают их с новой реальностью, с которой мир столкнулся на фоне пандемии коронавируса. На «удаленку» могут перейти финансовые, страховые, государственные, образовательные и культурные услуги, пишет RT. Аудит и подбор персонала тоже может перейти в цифровое поле. Соответственно увеличится запрос на техническую поддержку такой занятости.