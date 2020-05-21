Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

На работу – как на смерть: кто виноват во вспышке коронавируса в Дагестане
Константин Котов // Фото: скриншот с YouTube

Мосгорсуд по делу Котова: Мирные акции – вне правового поля
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube, социальные сети

Боровшаяся с раком Полищук стонала: У меня вся кожа болит от операций
Global Look Press

Валерий Соловей: Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно
Фото: Depositphotos

Снег и 25-градусная жара: погода в мае удивит москвичей "качелями"
Ирина Роднина и Татьяна Тарасова // Фото: Global Look Press

Партнер Родниной напомнил Тарасовой, как она сама переманила Ягудина
Фото: Global Look Press, в статье: Дмитрий Соколов

Без малого – три месяца: Как выживет малый бизнес в условиях самоизоляции
Фото: Валерий Плотников

Фото с историей. Из Збруева не получилось старика
Кадр из фильма "О бесконечности" // Фото в статье: скриншоты с YouTube

Любовь против апокалипсиса душ: чему нас учит "О бесконечности" Роя Андрессона
Нина Рогова / фото: скриншот Youtube

Медсестра, рассказавшая о стирке халатов и масок: Мне угрожают уголовным делом
Фото в статье: Instagram, скриншот Youtube

Наталья Бестемьянова: У Загитовой в 18 лет карьера закончилась, а у меня – началась
Алексей Герман // фото: Global Look Press / в статье: Instagram

Режиссер Алексей Герман: Не хочется показывать глянцевую войну
В центре внимания
Ангела Меркель // фото в статье: Global Look Press
Слушала The Beatles и учила русский: путь Ангелы Меркель от школьницы до канцлера
Закрытые гробы и никаких поминок: Как хоронят пациентов с COVID-19
Непотопляемый Джо: Байден переиграл Порошенко дважды

Новости дня

21 мая, четверг

[08:09]В новый КоАП могут включить защиту граждан от шума строек и общепита
[07:39]Рекорды ковида и перспективы рынка труда после пандемии. Новости к утру 21 мая

20 мая, среда

[22:14]Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн, потратив €100
[21:51]Владимир Уйба выступил против "необдуманных действий" по объединению регионов
[20:44]Жительницу Челябинской области сбила на пешеходном переходе машина ГИБДД
[20:24]На медработника из Кинешмы, записавшего видео с просьбой о помощи, завели дело
[19:45]Германия освободила "Северный поток" от ограничений директивы ЕС на 20 лет
[19:08]Путин распорядился докапитализировать "Росагролизинг" на шесть миллиардов
[18:23]Планы Минниханова по переизбранию на третий срок одобрили в Кремле
[17:58]В сети "Красное и Белое" в Свердловской области выявлены серьезные нарушения
[17:14]В Петербурге расследуют хищение 327 млн, выделенных для нацпроекта "Демография"
[16:14]Полиция Абинска побеседовала об экстремизме с врачами, не получившими выплат
[16:11]Россиян, которых судили по "статье Ильдара Дадина", лишат права избираться
[15:33]В Новгороде задавившего утят водителя внедорожника обязали выплатить 3,4 тысячи
[15:22]Мишустин: 14 регионов закончат карантин, но останется жесткий перчаточный режим
[14:25]Собянин заявил о предстоящем росте числа смертей от коронавируса
[14:21]Дом с рухнувшей лестницей в Энгельсе мог находиться в аварийном состоянии 15 лет
[13:49]В РБК готовы доказать в суде правдивость своей заметки про "Роснефть"
[12:42]Памфилова: ЦИК начнет "обкатывать" онлайн-голосование уже этой осенью
[11:55]Мясников обвинил СМИ во лжи о его словах, якобы призывавших "радоваться жизни"
[11:03]Число больных в РФ превысило 300 тысяч. Красноярский край дал 5-кратный прирост
[10:32]"Дочка" Ростеха, чьи аппараты ИВЛ загорелись, заявила о кампании в СМИ против неё
[09:42]Вузы разрешают студентам платить за учебу раз в месяц, а не в семестр
[08:52]Глава инфоцентра оперштаба по коронавирусу: "Кому положено умереть – помрут"
[08:28]Блокировка YouTube, плагиат среди судей и падение зарплат. Главное к утру 20 мая

19 мая, вторник

[22:20]Следователь на Кубани изъял у фельдшера телефон из-за публикации видео о доплатах
[21:28]Совфед предлагает изменить правила приема медиков на работу в случае ЧС
[20:36]СК возбудил дело из-за фейка о продаже гуманитарной помощи из Китая
[20:04]Плановую медпомощь могут начать оказывать в Москве в ближайшее время
[19:19]Из 21 священника РПЦ для работы с COVID-пациентами на службе остались 12
[19:15]Макияж позволяет женщинам вызвать больше доверия у окружающих
[18:39]В России ежедневно начали снимать по 10-50 млрд рублей наличными
[17:53]За "нерабочие дни" больше нарушались трудовые права врачей и работников общепита
[17:05]В США пёс получил докторскую степень по ветеринарной медицине
[16:14]Китай закрыл границу с РФ и КНДР из-за новых случаев COVID-19
[16:06]При взрыве газа в радиологическом медцентре Обнинска пострадал ученый
[15:39]РФ вошла в число новых членов Исполкома ВОЗ вместе с Великобританией и Ботсваной
[15:16]Мундепа Янкаускаса оштрафовали на 30 тысяч за летние встречи с избирателями
[15:13]"Медиазона": каждая 15-я жертва коронавируса в России – медицинский сотрудник
[14:44]Основными получателями гражданства в РФ остаются жители ЛНР и ДНР

Фото: Depositphotos
Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция
Фото: Global Look Press
Рецепт: Идеальные рыбные котлеты для морских фантазий
Фото: Global Look Press
Работа в эпоху пандемии: юристы "Агоры" советуют, как не стать жертвой кризиса
Global Look Press
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?
Фото: Global Look Press
Рецепт. Консервы рулят!
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий
Фото: Global Look Press
Безработица в Якутске и песни для ветеранов во Владимире: что обсуждали в Сети
кадр из фильма «Мертвые не умирают» / фото в статье: скриншоты YouTube
Вуду, Вьетнам и права темнокожих: зомби-жанр от Шелли до Джармуша

Рекорды ковида и перспективы рынка труда после пандемии. Новости к утру 21 мая

Общество
07:39, 21 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения констатировала, что за сутки 19 мая в мире зарегистрирован максимальный прирост случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии. Всего в международную организацию поступили данные о 106 тысячах заболевших. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус отмечает, что две трети новых заражений приходятся на три страны.

Сейчас в мире известно о более 5 миллионах случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из них уже 1,97 миллиона человек (около 40% от общего числа). 325 тысяч пациентов скончались. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в США, Испании и России, пишет «Интерфакс».

Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что пока рано снимать введенные ограничения по эпидобстановке, поскольку следом за первой волной по всему миру может последовать вторая волна заражений. Послабления чреваты ростом смертности от инфекции. При этом Вуйнович заявила, что вторая волна неизбежна, поскольку у населения нет иммунитета от вируса, пишет ТАСС.

Пока лишь 7% из числа россиян нуждаются в психологической помощи из-за режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые приводит ТАСС. Так, 86% уверены, что им не нужна помощь специалиста такого профиля. Несколько чаще о необходимости психологической помощи заявляют молодежь и женщины. Анкету исследования заполнили 1,6 тысяч россиян.

Во ВНИИ труда полагают, что в перспективе на рынке вакансий появится больше предложений для удаленной работы. Связывают их с новой реальностью, с которой мир столкнулся на фоне пандемии коронавируса. На «удаленку»  могут перейти финансовые, страховые, государственные, образовательные и культурные услуги, пишет RT. Аудит и подбор персонала тоже может перейти в цифровое поле. Соответственно увеличится запрос на техническую поддержку такой занятости.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Общество

В новый КоАП могут включить защиту граждан от шума строек и общепита

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Рекорды ковида и перспективы рынка труда после пандемии. Новости к утру 21 мая

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Закрытые гробы и никаких поминок: Как хоронят пациентов с COVID-19

Читать далее >

Политика
Цифровой комендант Лысенко: организатор слежки за москвичами прячет жену и имущество
Итоги недели: "Deepfake"-выборы и невыносимая легкость законотворчества
"Голос": Госдума снова ограничила избирательные права граждан
"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян
Общество
Семен Гальперин: Надо увольнять хитрых чиновников за невыплату надбавок медикам
"На эпидемии коронавируса в Москве зарабатываются безумные деньги"
"Герой" с судимостью полгода обворовывал ветерана из Северска по телефону
"Кремль. Путину". Омск – не газовая камера!
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тогда от победы ждали начала новой жизни – сегодня не ждут даже возвращения старой. И потому есть существенная разница между настроениями той страны – и тоскливым ужасом этой, давно уже без всякой пандемии сидящей на прочной самоизоляции

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Перед праздниками Александр Кокорин и Павел Мамаев, подпортившие репутацию годом, проведенным за решеткой, сделали многое для того, чтобы вернуть ее на место. Один рассчитался с жертвой нападения, другой отправил миллион на благотворительность

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Государство Российское, вольно или невольно, вообще дает нам всем понять, что лучше с этим государством дружить в дёсны. Хотите воли? Тогда в случае чего пеняйте на себя. По киноиндустрии это видно сейчас прекрасно. Если вы государственных списках, к вам подходит формула «своих не бросаем»

Культура и ТВ
Гагарина вернет Лжедмитрия в Кремль после коронавируса
Леонида Харитонова в конце жизни выкинули на обочину
Станислав Садальский расскажет правду об Алисе Фрейндлих и Олеге Дале
Александр Левшин: Гурченко была особенной женщиной
Шоу-бизнес
Сын Наталии Орейро растрогал мать до слез в ее день рождения
Диана Гурцкая: Моя свекровь еле выжила в концлагере
Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах
Ольге Бузовой нагадали рождение двух детей и свадьбу с Давой

Здоровье
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19
Александр Саверский о стратегии лечения при ЧС:  "Опыты на людях запрещены"
500 граммов счастья: Фонд "Провидение" дает советы мамам недоношенных малышей
Туризм
С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Свежий номер
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей. Как Пугачева с генеральшей за пентхаус спорила
Андрей Голушко и Александр Ярошук // Фото: Global Look Press
Мсье депутат: Кто из видных единороссов облюбовал Францию
Александр Габышев / фото: скриншот Youtube
Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"
Global Look Press
Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки
Коллаж из скриншота с вебкам-трансляцией. Инфографика в материале предоставлена «ИНГО. Кризисный центр для женщин»
Наркотики, расшатанная психика и будущее в порно: что предлагает моделям вебкам

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Global Look Press
Леонид Рошаль:
"В здравоохранении настала пора оптимизации наоборот"
Фото в статье: Global Look Press
Андрей Нечаев:
"Если не дать людям денег, холодильник возьмет верх над телевизором"
Проект "Горшенев"
Алексей Горшенев:
Мы – кто ноты сочиняет и продает – все теперь мертвецы
Сергей Лукьяненко // фото: Global Look Press
Фантаст Сергей Лукьяненко:
Хотим придумать светлое будущее
Фото: Global Look Press / Коллаж: Sobesednik.ru
Андрей Мовчан:
Меры Путина похожи на новогодние подарки, а не на системную поддержку
Фото в статье: Instagram
Сваха Роза Сябитова посоветовала выбирать в мужья врачей и военных
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта
Фото в статье: Instagram
"Одичали совсем": молодая жена Петросяна высказалась о жизни на карантине
Нелли Уварова в сериале «Закрытый сезон» / Фото в статье: скриншоты Youtube
Нелли Уварова сильно прибавила в весе и изменилась до неузнаваемости
Global Look Press
Тарзан шокировал Наташу Королёву голым фото в душе
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
^