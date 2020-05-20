Блокировка YouTube, плагиат среди судей и падение зарплат. Главное к утру 20 мая

Компании Ontarget, которая занимается созданием тестов для оценки персонала подала в Мосгорсуд иск об использовании их продукта в одном из видео на YouTube. Фирма требует полной блокировки видео-сервиса в России. Разбирательство по поводу спорной ситуации длится уже не первый год: Google уже удалил такое видео, но суд счел, что это не устраняет угрозу дальнейших нарушений. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Как объяснили газете эксперты, требование является чрезмерным, но по закону при повторном нарушении сервис действительно должен быть заблокирован, хотя в нормальных обстоятельствах Мосгорсуд не принимает подобных решений против популярных сервисов, которые не отказываются выполнять решения судов.

«Диссернет» обнаружил плагиат и другие нарушения в 68 из 128 исследованных диссертаций российских судей. Среди них один судья Конституционного суда, пять представителей Верховного суда, 19 судей областных или краевых судов общей юрисдикции, а двое работают в военных судах. В 12 работах был выявлен прямой подлог, а ещё в двух — ссылки на никогда не существовавшие правовые акты. Одной из судей, в диссертации которых есть плагиат, оказалась Наталия Дударь из Басманного суда Москвы, вынесшая приговор по «болотному делу» Ильдару Дадину.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире «Первого канала» заявила, что с 1 июня начнут открываться предприятия туристического сектора России. Первыми станут учреждения с медицинскими лицензиями.

В Рязани в баре «Бункер», где в это время проходил стендап-концерт, полицией был обнаружен член генсовета «Единой России» Артем Никитин. Это происходило вопреки действующему режиму самоизоляции. Сам единоросс объяснил это «РЗН.инфо» тем, что пришел за доставкой еды, но один из очевидцев в своей соцсети утверждает, что ушел он оттуда с пустыми руками.

Восемь банков сообщили, что поступления их зарплатным клиентам в апреле уменьшились, несмотря на сезон премий в бюджетном секторе, пишет Forbes. Размер падения дохода они выявляют разный: Росбанк — 10%, МКБ — 4%, ВТБ и Тинькофф Банк — 3%. Сбербанк называет цифру в 3,8%.