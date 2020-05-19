За "нерабочие дни" больше нарушались трудовые права врачей и работников общепита

Правовой департамент Конфедерации труда России и Центр социально-трудовых прав рассказали об основных причинах обращения со стороны работников в период с 30 марта по 15 мая. Всего за это время правозащитные структуры приняли более 3 200 жалоб.

Основное число обращений (40%) было связано с понуждением к увольнению по собственному желанию, уходу в отпуск за свой счет, отказом работодателя оплачивать время простоя в дни, названные президентом Владимиром Путиным «нерабочими с сохранением заработной платы».

19% клиентов Центра жаловались на то, что работодатель не отпускает сотрудника на удаленный режим работы или на нерабочие дни.

10% пожаловавшихся обратили внимание на то, что им существенно урезали зарплату, а 5% заявок поступило от медицинских работников, которые просили разъяснить им, в каком порядке их должны признать заболевшими коронавирусом в связи с выполнением трудовых обязанностей.

5% обращений касались правил подачи заявления на получение пособия по безработице. Прирост этих запросов был зафиксирован в конце апреля-начале мая.

Больше всего обращение в связи с нарушением трудовых прав поступило со стороны работников ресторанного бизнеса (13%), здравоохранения (11%) и торговли строительными материалами (10%).