СК возбудил дело из-за фейка о продаже гуманитарной помощи из Китая

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением видеоролика, где автор ссылался на распространенный в сети снимок. На фото представлены продаваемые в супермаркете упаковки с защитными масками, и якобы на китайском языке на них написано: «Гуманитарная помощь. Не для продажи».

«Видео содержит не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно», — цитирует ТАСС пояснение СК.

Опровергнуть эту информацию стало возможным путем дословного перевода с китайского языка. На этикетке были указаны технические характеристики, место происхождения и другие товарные характеристики.