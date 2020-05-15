Закон об использовании биометрии банками могут принять уже в июне

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что парламент может в июне принять закон о применении биометрических персональных данных граждан для оказания им финансовых услуг.

«Буквально сегодня утром обсуждали этот вопрос с руководством Госдумы, уже даны поручения по тому, как прописать соответствующие нормы. Я допускаю, что в июне примем во втором и третьем чтении», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, этот вопрос требует от банков внести корректировки в их инфраструктуру, которая должна обеспечить надежность сбора и хранения данных. При этом часть из них не обладает достаточными финансовыми и технологическими возможностями, которые могли бы это гарантировать.

Законопроект разрешит использование биометрии для доступа к банковским операциям без личного присутствия. Для этого также будет использоваться Единая биометрическая система.