В Общественной палате посетовали на права человека, блогеров и отсутствие цензуры

Права человека мешают эффективной борьбе с пандемией коронавируса, считает глава регионального отделения Общественной палаты в Крыму Григорий Иоффе.

По его мнению, именно свобода слова и реализация других базовых прав человека мешает России побороть коронавирус, как это было сделано с эпидемией холеры во времена Советского Союза. Он также уверен, что для противодействия болезни необходима цензура: «По счастью, хотя я понимаю, что на меня за эти слова обрушатся, в то время еще не было блогеров, не было социальных сетей. Цензура была. И некому было сказать: "Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а, самое главное, неправильно власть все это делает"», — пояснил он в эфире телеканала «Крым 24» (цитата по «КоммерсантЪ»).

Иоффе также дополнил свою мысль, подчеркнув: причиной замалчивания нарушения прав человека в СССР было не отсутствие свободы слова, а то, «что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может».

В качестве примера он привел тот факт, что ни одно издание в 70-х годах не освещало проблему эпидемии холеры, что, по мнению председателя отделения Общественной палаты, в отличие от гласности, «способствует решению многих вопросов».