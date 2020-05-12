Противниц самоизоляции в Красноярске оштрафовали за выход на пикет

В отношении трех участниц акции протеста против режима самоизоляции в Красноярске составили протоколы о нарушении режима самоизоляции. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Апологию протеста».

Активистки 24 апреля вышли к зданию краевого правительства с требованием отменить режим самоизоляции либо выплатить потерявшим работу необходимые для их существования выплаты.

Также на каждую из участник были составлены протоколы о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС и о неповиновении требованиям сотрудников полиции. Протоколы по последней статье были возвращены полиции без рассмотрения.