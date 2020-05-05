Школы Мурманской области защитят противоподкопным забором и колючей проволокой

В Сети опубликовали письмо главы Минстроя Мурманской области Оксаны Астаховой, в котором школы региона предлагается обносить четырьмя рядами колючей проволоки, на первых этажах ставить на окна решетки, а заборы снабжать противоподкопной системой. Об этом сообщает «Новая газета».

«Оно ["основное заграждение" или забор школы, — прим. ред.] может представлять собой козырек, выполненный из 3–4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство», — приводит издание выдержку из документа.

«Для защиты от подкопа» чиновница рекомендует также снабдить «основное заграждение» до глубины полметра под землей дополнительным бетонным (или из сваренной решетки) укреплением.

Получить комментарии регионального министерства «Новой газете» не удалось.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Мурманской области для контроля за обязательной самоизоляцией жителей губернатор Андрей Чибис распорядился закупить 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке. На это регион выделил 1,5 миллиона рублей. Тогда субъект Федерации занимал седьмое место по количеству зараженных, сейчас он уже вышел пятую позицию: там выявлено 2 101 случай коронавируса.