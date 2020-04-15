В Мурманской области на подозреваемых в коронавирусе наденут электронные браслеты

Для контроля за передвижением жителей Мурманской области, у которых подозревают коронавирус, власти региона намерены использовать электронные браслеты. Их намерены надевать на всех людей, помещаемых на принудительную самоизоляцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чтобы купить такие браслеты, губернатор Андрей Чибис распорядился выделить из бюджета 1,5 миллиона рублей. Исходя из формулировок в тексте документа, средства предназначены для «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому».

Пока речь идет о приобретении 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, для запаса субъектом также будут купены отдельно 300 ремешков и 30 bluetooth-датчиков.

Пресс-служба региона пока никак не прокомментировала эти данные.

Мурманская область занимает седьмое место среди субъектов Федерации по количеству официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Сейчас там выявлены 265 таких пациентов. 15 апреля оперативный штаб сообщил о 137 новых случаях, хотя на протяжении трех дней до этого показатель не изменялся: в сводках правительственного ведомства значилась цифра в 128 больных.