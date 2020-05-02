Два отеля в Петербурге начнут заселять жертв домашнего насилия

Кризисный центр для женщин в Санкт-Петербурге сообщил, что с ними начали работу две сети городских отелей. Они будут принимать тех жертв домашнего насилия, которым сейчас некуда идти. Об этом пишут «Такие дела».

Пиар-менеджер Центра Борис Конаков отметил, что пока названия отелей не распространяются для сохранения конфиденциальности жертв насилия, сокрытия места их временного содержания.

В НКО отмечают, что рост числа случаев агрессии при условиях совместного проживания членов семьи в период самоизоляции выросло еще в марте. Местные учреждения для временного содержания жертв насилия закрыты на карантин, поэтому пострадавшие до сих пор оставались в сложном положении.

«Кроме того, положение осложнялось еще и тем, что обычно женщины уезжают к своим родителям, но сейчас пожилые люди в группе риска и этот вариант тоже отпадает», — заявляет Конаков.

Сейчас Центр совместно с предпринимателями составил алгоритм приема пострадавших. Время пребывания в номерах будет определяться индивидуально.