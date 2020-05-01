Под Саратовом расследуют массовое заражение COVID-19 в социальном учреждении

В городе Вольске возбудили уголовное дело после массового заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, уголовное дело заведено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан») в отношении должностных лиц учреждения.

Сообщается, что в конце марта у четырех постояльцев и одного сотрудника интерната были выявлены признаки респираторного заболевания, однако руководство учреждения не провело обследование заболевших на предмет COVID-19. К 20 апреля число работников интерната, у которых имелись признаки ОРЗ, выросло до четырех. По результатам анализов у них была выявлена коронавирусная инфекция. Только после этого в учреждении был введен режим карантина и проведено тестирование персонала и проживающих в нем лиц.

«Ненадлежащее исполнение должностными лицами данного учреждения своих должностных обязанностей, выразившееся в несвоевременном принятии мер по выявлению и недопущению распространения COVID-19, привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан», – говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Вольска.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России за последние сутки зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом: число инфицированных по всей стране увеличилось на 7933 и достигло 114 431.