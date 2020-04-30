Россияне соберут средства для домов престарелых

1 мая центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» запускает онлайн-марафон «Скажи миру DA!», спикерами которого станут писатели, блогеры, актеры, бизнес-тренеры, стилисты. Проект поможет участникам, вынужденно оказавшимся на карантине, поработать над своей карьерой и личным развитием, перезагрузить бизнес-процессы, узнать принципы бережного потребления, научиться готовить простые и вкусные завтраки и многое другое.

Участие в марафоне платное - пожертвование в фонд «Старость в радость» на любую сумму от 100 рублей. На собранные средства для домов престарелых закупят необходимые во время карантина вещи: дезинфицирующие средства для уборки, перчатки, маски, санитайзеры, раскладушки для нянечек, которые круглосуточно ухаживают за пожилыми людьми, простые сотовые телефоны с возможностью звонить близким и волонтерам по видеосвязи.

«Пожилые люди в домах престарелых сейчас как никогда нуждаются в повышенной заботе и внимании, – отметила президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова. – Друзья нашего центра: артисты, топ-менеджеры, блогеры, оперативно отозвались на предложение принять участие в первом социальном марафоне. Участники получат полезные знания, пожилые люди – необходимые во время карантина вещи».

Эксперты марафона:

Ольга Савельева , писатель и блогер, расскажет, как пережить изоляцию.

, писатель и блогер, расскажет, как пережить изоляцию. Юрий Васильев , народный артист России, российский актер театра и кино, поделится артистическими приемами, которыми можно пользоваться в реальной жизни.

, народный артист России, российский актер театра и кино, поделится артистическими приемами, которыми можно пользоваться в реальной жизни. Мария Коткова , звездный стилист, среди клиентов которой Анастасия Ивлеева, Равшана Куркова и Катя Варнава, объяснит, как одеваться для работы в «домашнем офисе».

, звездный стилист, среди клиентов которой Анастасия Ивлеева, Равшана Куркова и Катя Варнава, объяснит, как одеваться для работы в «домашнем офисе». Валентина Митрофанова , HR-эксперт, бизнес-тренер, расскажет, какие профессии будут востребованы после карантина и где им можно научиться.

, HR-эксперт, бизнес-тренер, расскажет, какие профессии будут востребованы после карантина и где им можно научиться. Ольга Дори , сценарист, тренер по сторителлингу, раскроет секрет рассказа убедительных историй.

, сценарист, тренер по сторителлингу, раскроет секрет рассказа убедительных историй. Ирина Курская , руководитель РГ «Цифровые компетенции», расскажет, как оцифровать продукт и организовать его онлайн-продвижение.

, руководитель РГ «Цифровые компетенции», расскажет, как оцифровать продукт и организовать его онлайн-продвижение. Андрей Игнатьев , президент Российского союза туриндустрии, расскажет, когда откроются популярные курорты и какими будут путешествия после карантина.

, президент Российского союза туриндустрии, расскажет, когда откроются популярные курорты и какими будут путешествия после карантина. Анна Тятте , эко-блогер, поможет организовать дома раздельный сбор мусора.

, эко-блогер, поможет организовать дома раздельный сбор мусора. Александр Марченко , шеф-повар, член Национальной гильдии шеф-поваров, поделится рецептами вкусных и полезных завтраков.

, шеф-повар, член Национальной гильдии шеф-поваров, поделится рецептами вкусных и полезных завтраков. Юлия Лисунова, руководитель проектов по работе с клиентами в Санкт-Петербурге и ЛО компании «Леруа Мерлен», проведет мастер-класс по изготовлению декоративных подносов.

Для участия в марафоне необходимо прислать скриншот пожертвования на номер 8 (987) 307-38-11, если вы хотите проходить марафон в WhatsApp, или 8 (961) 737-76-40, если вы хотите пройти марафон в Telegram. Минимальная сумма пожертвования 100 рублей.