Майора из Новосибирска уволили за план по штрафам за нарушение самоизоляции

Майора Елену Устинову уволили из МВД после резонансной истории с публикацией записи, на которой она требует от своих подчиненных выполнения плана по количеству оштрафованных за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых женский голос говорит о таком плане по задержаниям. Как писал «Омбудсмен полиции», голос принадлежит начальнице отдела участковых управления МВД Новосибирска Елене Устиновой.

После этого инцидента в ведомстве была организована проверка, по результату которой из внутренних органов и была уволена майор.

Перед этим о своей отставке сообщил также начальник регионального управления МВД Юрий Стерликов, пояснивший, что это его решение никак не связано с публикацией аудиозаписи.