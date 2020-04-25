Штаб Навального: 60 человек заперли в хостеле в Чертаново без еды, воды и света

Штаб Алексея Навального в Москве опубликовал видео, на котором рассказывается о столичном хостеле в Чертаново, где на карантине находятся около 60 человек.

По данным Штаба, у одной из жительниц хостела коронавирус обнаружили 1 апреля, после этого каждые две недели карантин подливается, причем кроме запрета на выход, как утверждают активисты, туда также не пускают курьеров: еду и воду люди передают по веревке через окно, а у входа в здание хостела, расположенного в ТЦ «Маяк», дежурит наряд полиции, который якобы следит за тем, чтобы люде не нарушили режим самоизоляции.

Также жильцы хостела на видео утверждают, что за неоплату проживания им отключили воду, электричество и свет, а также убрали антисептики. Причем все они вынуждены пользоваться одной кухней, хотя больных коронавирусом не изолировали в больнице, а также оставили в хостеле.

Средств индивидуальной защиты, как утверждается, людям также не предоставили.