Facebook блокирует страницы митингов, организаторы которых не пишут о дистанции

Администрация Facebook сообщила, что будет удалять страницы, которые посвящены акциям протеста против самоизоляции.

Как отмечает CNN, из соцсети уже исчезли анонсы массовых акций в штатах Калифорния, Небраска и Нью-Джерси. По словам властей штатов, компания связывалась с ними и пошла на такой шаг по своей инициативе.

Представители Facebook отметили, что на акции протеста, организаторы которых будут напоминать о необходимости соблюдения дистанции, цензура распространяться не будет.

Телеканал сообщает, что акции с требованием смягчить или отменить ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, в последние дни проходили по меньшей мере в десяти американских штатах, среди которых Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Пенсильвания, Миннесота, Мичиган, Нью-Мексико и Юта.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о планах приостановить иммиграцию в страну из-за нехватки рабочих мест.