Трамп намерем ввести запрет на иммиграцию в США, чтобы у американцев была работа

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить иммиграцию в страну в связи с нехваткой рабочих мест.

Это решение американского лидера связано с резким ростом безработицы в Соединенных Штатах, которую вызвал режим самоизоляции, спровоцированный коронавирусом.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!», — написал Трамп в своем Twitter.

Отметим, что по официальным данным в США коронавирусом заразились 787 960 человек, при этом зафиксировано 42 364 случаев летальных исходов, вызванных болезнью.