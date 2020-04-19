Оформить цифровой пропуск в Московской области теперь можно через СМС

Жители Подмосковья с сегодняшнего дня могут получить пропуск для поездок по региону, отправив СМС по номеру 0250.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области, в сообщении следует обозначить цель поездки. К примеру, для того чтобы оформить пропуск для поездки на работу, надо указать код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации и ее краткое наименование.

Напомним, цифровые пропуска ввели в Москве и Подмосковье на этой неделе. Они дают право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, для волонтерских целей, на дачу или в отдаленный магазин. Ранее получить цифровой пропуск в Московской области можно было с помощью мобильного приложения.