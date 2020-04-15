В этом году выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ до конца июля

Основной период ОГЭ-2020 пройдет с 8 июня по 31 июля, единых сроков по каждому предмету для регионов не будет.

«Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода», – цитирует «Российская газета» сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Экзамены по предметам по выбору в 2020 году школьники сдавать не будут.

Отмечается, что не прошедшие ОГЭ или получившие «двойку» по одному или двум предметам смогут пересдать их в сентябре.