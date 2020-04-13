Беседа Трампа с Путиным и пожар на юго-западе Москвы: главное к утру 13 апреля

Еще десять человек, у которых был обнаружен коронавирус, умерли в Москве, среди умерших – пациенты от 39 до 80 лет, все они имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Таким образом, число людей с COVID-19, скончавшихся в столице, увеличилось с 72 до 82. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Число зарегистрированных случаев по всей России приближается к 16 тысячам.

В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице, возгорание было ликвидировано в 6:10. Из дома были эвакуированы 120 человек, пятеро спасены. Погибших и пострадавших нет. Пожар начался в квартире на восьмом этаже, пламя перекинулось на чердак. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и пустоты. Также отмечается, что пожарные столкнулись с затруднениями при подъезде к горящему зданию из-за припаркованных во дворе машин.

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами. «Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Также Трамп поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, поблагодарив его аналогичным образом за сотрудничество с Москвой.