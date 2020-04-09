В Хабаровске школьники до 9 класса раньше уйдут на летние каникулы

Заммэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина сообщила, что окончание учебного года для школьников до 8 класса включительно состоится раньше. Об этом говорится на сайте администрации города.

По её словам, ученики классов с 1 по 3 закончат учиться 13 апреля, с 4 по 6 классы — 20 апреля, а семиклассники отправятся на каникулы 26 апреля. Учащиеся восьмых классов закончат учебный год лишь 14 мая. До этого обучение будет продолжаться удаленно.

При этом она напомнила, что ОГЭ для 9 классов запланирован на период с 9 июня, а ЕГЭ для выпускников начнется уже 8 июня.

Решение о переносе окончания учебного года принято в соответствии с рекомендациями Минпросвещения.