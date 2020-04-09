Экс-начальник ИК-9 в Карелии задержан по делу о превышении полномочий

Бывшего начальника исправительной колонии №9 в Карелии Ивана Савельева задержали по делу об избиении заключенного.

Как пишет «РИА Новости», ему вменяют превышение должностных полномочий.

Дело было возбуждено после появления в октябре 2019 года видео, на котором запечатлено, как Савельев вместе со своим заместителем избивает одного из осужденных. Материал был датирован 2014 годом.

В сентябре «Медиазона» со ссылкой на правозащитников и заключенных ИК №9 сообщала о пытках и вымогательствах со стороны сотрудников ФСИН. В учреждении началась проверка, Савельева отстранили от работы в колонии. Позже его назначили на должность главы лечебно-исправительного учреждения в Медвежьегорске.