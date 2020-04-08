Глава минздрава Астраханской области покинул пост после четырех месяцев работы

Министр здравоохранения Астраханской области ушел в отставку по итогам оценки работы ведомства в условиях пандемии.

«После заседания совета министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено губернатором Игорем Бабушкиным», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы главы региона. Временно исполняющей обязанности руководителя министерства здравоохранения назначена Светлана Смирнова.

Уточняется, что на совете обсуждалось, в частности, выполнение поручений губернатора, которые глава Астраханской области дал в ходе проверки в областной инфекционной и Александро-Мариинской больницах.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в регионе отсутствует четкая координация действий министерства и медицинских учреждений здравоохранения.

Федор Орлов занимал пост министра здравоохранения Астраханской области с декабря прошлого года, с 2008 по 2019 год он был главным врачом городской клинической больницы №3 имени Кирова.