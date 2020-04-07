Газета "Собеседник" продолжит выпускать печатные версии своих номеров

ИД «Собеседник» восстановил выпуск печатных версий своих изданий.

14 апреля в свет выйдет сдвоенный номер газеты «Собеседник» (№13 и 14), а 28 апреля аналогичный сдвоенный выпуск под номерами 15 и 16. Кроме того, по той же схеме в ближайшие недели планируется выпускать и «Желтую газету. Зажигай».

Также в апреле запланированы спецвыпуски «Собеседник+. Люди, на которых держится мир» и «Желтая газета. Зажигай», посвященные самой насущной теме последнего месяца.

Коллектив ИД благодарит читателей за обратную связь и волнение по поводу будущего любимых изданий.

Напомним, что в связи с введенными в стране мерами по борьбе с распространением коронавируса, которые накладывают ограничения на возможность продажи и доставки печатных изданий, на неделю был приостановлен выпуск печатных версий газет «Собеседник» и «Желтая газета». ИД продолжил работу в электронном виде в рамках сайта Sobesednik.ru.