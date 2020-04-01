Газета "Собеседник" временно перестанет выходить на бумаге

Генеральный директор издательского дома «Собеседник» Юрий Пилипенко объявил, что выход газеты «Собеседник» в печатной версии будет приостановлен. Кроме того, в бумажном варианте в ближайшее время также не выйдет «Желтая газета».

Такое решение было принято в связи с введенными в стране мерами по борьбе с распространением коронавируса, которые накладывают ограничения на возможность продажи и доставки печатных изданий.

На настоящий момент сообщается о прекращении выхода еженедельных изданий лишь в следующий вторник, 7 апреля, и только в бумажной версии. Однако обе газеты продолжат появляться на сайте Sobesednik.ru в цифровом виде. Отметим, что это решение временное и после окончания режима самоизоляции выход изданий в печатном виде будет возобновлен.

Напомним, ранее о временном прекращении выхода в печать сообщали в газетах «Ведомости» и «Известия».