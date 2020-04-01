В Татарстане спецпропуска будут выдавать с регистрацией и СМС

В Татарстане для получения спецпропуска для выхода из дома жителям будет нужно пройти процедуру с отправкой СМС, после чего должен прийти уникальный код, действительный в ограниченный период времени.

Об этом ТАСС рассказала глава пресс-службы президента Республики Лилия Галимова.

По её словам, механизм выглядит следующим образом: житель отсылает по СМС сообщение вида «РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания» на номер 2590. После этого в ответ должен прийти специальный код регистрации — его также необходимо отправить на прежний номер, указав также слово «ЦЕЛЬ» и причину выхода из дома.

В конце процедуры жителю будет выдан уникальный код и время, в которое он является действительным.

Причин для выхода предусмотрено множество. Среди них поездка на дачу, поход в суд, в больницу или в ветклинику, сопровождение детей в школу или детсад, участие в похоронах или совершение операций с паспортом и прочее. Для похода в магазин или выгула собаки пропуск не потребуется вовсе.