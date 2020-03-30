Москвичей предупредили о сильной гололедице, мокром снеге и порывистом ветре

Сильный ветер с порывами и снег с дождем, а также метель и гололедица ожидаются в столице в понедельник, 30 марта.

«С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», – сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Тем, кто намерен выйти на улицу, рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев и ненадежных конструкций.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что в начале недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура может опуститься ниже ноля.