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Новости дня

30 марта, понедельник

[14:05]Собянин сможет наладить контроль за соблюдением карантина лишь к концу недели
[13:33]В Нью-Йорке от COVID-19 скончался 69-летний автор хита 80-х I Love Rock 'n' Roll
[13:32]СМИ: В Чечне с коронавирусом борются силовики, вооруженные пластиковыми палками
[12:45]Дмитрий Гудков заявил о выходе своей команды из "Гражданской инициативы"
[12:27]Число зараженных COVID-19 в России превысило 1,8 тысячи
[12:08]Газета "Ведомости" остановит выпуск. "Собеседник" и "КоммерсантЪ" будут выходить
[11:47]Мурманская область ввела режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
[11:47]Прокуратура не направила в суд дело работников ЛДПР, передав его из МВД в СК
[10:57]Главврач больницы в Коммунарке сообщил о двоих умерших от COVID-19 за сутки
[10:31]Курс доллара превысил 80 рублей после введения запрета на передвижение по Москве
[10:06]В России ввели штрафы за нарушение карантина в размере до миллиона
[08:58]Убийство в Якутске и "хороший" сценарий по COVID в США: главное к утру 30 марта
[08:46]Почти семь тысяч пенсионеров пытались попасть в общественный транспорт Москвы
[07:29]Москвичей предупредили о сильной гололедице, мокром снеге и порывистом ветре

29 марта, воскресенье

[20:29]В Подмосковье также запретят людям выходить на улицу. Меры аналогичны московским
[20:13]В Москве нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Введут спецпропуска
[18:04]Ученые рассказали об активизации коронавируса при низкой плюсовой температуре
[16:28]В Польше скончался автор композиции "8'37'" Кшиштоф Пендерецкий
[16:00]Эвакуированная из Египта Трусова продолжает тренироваться и готовиться к ОГЭ
[15:50]Навальный отреагировал на смерь Горбунова: "Жаль, что не дожил до суда"
[14:57]64% аппаратов ИВЛ приходится на людей моложе 60, 40% – моложе 40
[14:52]В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка
[14:09]Литургию в Исаакиевском соборе посетили более 50 прихожан и спикер Заксобрания
[13:59]Размер пособия по безработице должны увеличить до МРОТ к началу 2021 года
[13:05]Мэрия Москвы объявила об отмене дистанционных уроков для школьников
[13:04]Патриарх Кирилл призвал всех верующих не ходить в храмы и молиться дома
[12:21]Навальный: сделка "Роснефти" и РФ по Венесуэле это "крупнейшая махинация" с 90-х
[11:53]В штате Луизиана сообщили о первой смерти от коронавируса заключенного в США
[11:15]Число зараженных в России превысило 1500, восемь человек умерли
[11:15]СК ведет проверку по факту ранения ребенка из пневматики на юго-востоке Москвы
[10:56]В Москве выявлено более 1000 больных коронавирусом
[10:23]Билеты на все рейсы из открывшего авиасообщение Хубэя раскуплены за день
[10:06]Смерть младенца, 2 раввина в Коммунарке, в Чечне – карантин. Новости COVID. Кратко.
[09:41]Церемония открытия Олимпиады в Токио может состояться в середине лета 2021 года
[00:25]У пациента с положительным тестом на COVID-19 в ЛНР нормальная температура тела

28 марта, суббота

[21:40]"Роснефть" уходит из Венесуэлы. Все их активы там скупит Россия
[21:15]Пожарный сгорел при тушении камыша в Ростове-на-Дону
[20:31]Границы РФ временно будут открыты только для дальнобоев, дипломатов и калининградцев
[17:05]В список товаров первой необходимости вошли компьютеры, газеты и сигареты
[15:49]В закрытом Красноярске принудительно останавливают работу магазинов

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Москвичей предупредили о сильной гололедице, мокром снеге и порывистом ветре

Общество
07:29, 30 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Сильный ветер с порывами и снег с дождем, а также метель и гололедица ожидаются в столице в понедельник, 30 марта.

«С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», – сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. 

Тем, кто намерен выйти на улицу, рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев и ненадежных конструкций.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что в начале недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура может опуститься ниже ноля.

 

Теги: #Погода #Москва

Рубрика: Общество

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