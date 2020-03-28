Дождь и мокрый снег пообещали москвичам в ночь на понедельник

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на начало недели в Москве.

По словам эксперта, в понедельник ожидается нисходящее движение воздушных масс, во время которого все загрязняющие вещества опустятся из воздуха ниже к земле. Температура упадет вплоть до нуля и заметно снизятся показатели атмосферного давления. Уже в ночь на понедельник ожидается мокрый снег и дождь.

Еще ниже температура окажется уже в ночь на вторник — до 4-8 градусов ниже ноля. Днем также сохранится нулевая температура. В среду ожидается потепление до 6 градусов, пишет АГН «Москва».