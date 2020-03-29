Умер младенец, 2 раввина в Коммунарке, в Чечне карантин. Новости COVID. Кратко.

В Чикаго, США умер младенец с подтвержденным коронавирусом, ему не было ещё и года, сообщает департамент здравоохранения штата Иллинойс. Это первый подобный случай, в ведомстве начали расследование.

В Москве с подозрением на коронавирус были госпитализированы два раввина. Их поместили в Коммунарку. Один из них 74-летний Ицхак Коган служил в синагоге на Большой Бронной (метро Пушкинская) — у него двухсторонняя пневмония, другой прилетел в Россию из Израиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил ТАСС, что в Республике введен жесткий карантин: выходить на улицу можно только для похода в магазин или аптеку. Нарушителей штрафуют и доставляют обратно домой. В общественном транспорте запрещено ездить без защитной маски и перчаток, то же действует и на такси.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в своем Facebook, что из-за коронавируса там закроют два города: Апатиты и Кировск. Власти ограничат въезд в эти города. Причиной стали два подтвержденных случая болезни.

РПЦ продолжает проводить публичные обряды: в Санкт-Петербурге священники объехали все районы города с Иверской иконой Божией Матери. Они объясняют необходимость такого действия во время карантина избавлением от «морового поветрия». Маршрут был выбран таким образом, чтобы его точки «напоминали крест», поясняют на сайте в патриархии.

В американской академии офтальмологии считают, что одним из возможных признаков коронавируса может быть конъюнктивит. Это, по их мнению, следует из последних исследований ученых КНР.

Всего в мире зафиксировано 665 164 случаев заражения коронавирусом, из них в Европе 324 761. Число смертей превысило 30 тысяч: 30 852, выздоровевших 140 225. В России, по официальным данным, зарегистрировано 1264 случая заражения и 4 смерти в связи с болезнью.