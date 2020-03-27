Фиолетовая и желтые ветки соединены: заработали новые станции Некрасовской линии

В Москве в пятницу, 27 марта к уже действующему участку метрополитена между станциями «Некрасовка» до «Косино» были присоединены также новые станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

Теперь Некрасовская линия соединяет участки от фиолетовой ветки (станция «Лермонтовский проспект») до станций «Авиамоторная» (переход на желтую ветку) и «Лефортово», передает «Интерфакс».

Четыре новых станции метро откроются уже в эту пятницу, 27 марта, на Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». А «Лефортово» и «Авиамоторная» станут частью БКЛ pic.twitter.com/uMbF0FHBrD — Мослента (@moslenta) March 24, 2020

По данным приложения «Яндекс.Метро», время поездки от «Некрасовки» до «Лефортово» на метрополитене составит порядка получаса.