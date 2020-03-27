Заммэра столицы рекомендовал москвичам оставаться дома из-за грязного воздуха

В ближайшие субботу и воскресенье антициклон может повысить уровень загрязнения воздуха в столичном регионе.

Об этом говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на которое ссылается ТАСС.

«Сейчас Москва оказалась под влиянием антициклона и его влияние усиливается: нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается», – отметил Бирюков. Он указал на то, что эти условия препятствуют естественному очищению воздуха, из-за чего в городе могут появиться неприятные запахи и повыситься уровень загрязнения атмосферы.

Заммэра предупредил, что неблагоприятная ситуация будет наблюдаться в Москве с пятницы по воскресенье. Бирюков добавил, что в столичном регионе уже зацвели растения-аллергены, что станет дополнительным негативным фактором. Кроме того, в Центральном федеральном округе, по словам чиновника, начались лесные пожары.

Между тем синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в ЦФО на предстоящей неделе. В ряде регионов в период с 31 марта по 2 апреля температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы. По ночам столбики термометра будут опускаться до 7 градусов мороза, днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 5 градусов, на юге – до плюс 7. Возможны осадки в виде снега и дождя.