"Левада": 48% россиян не верят в эпидемию, а 59% данным о ней

По данным опроса, проведенного «Левада-Центром», боятся заразиться коронавирусом лишь 44% россиян, при этом 54% не опасаются этого.

На вопрос о доверии официальным источникам информации положительно отвечают лишь 38%, совершенно не доверяют — 24%, верят лишь от части — 35% россиян.

Инфографика Sobesednik.ru по данным "Левада-Центра"

Эпидемию коронавируса в России, согласно опросу, возможной считают лишь 48% респондентов, а 41% полагают, что такое развитие событий маловероятно. Лишь 7% опрошенных уверены, что это «совершенно невероятно».

При этом систему здравоохранения оценили как готовую к пандемии лишь 47% россиян, а 48% уверены, что медицина в России не сможет должным образом справиться с последствиями болезни.