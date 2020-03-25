Собянин отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы намерены делать доставку дров и угля пенсионерам, которые решили самоизолироваться на дачных участках.

«Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», — пишет градоначальник.

Также он заявил, что с 25 марта будет отменен льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, имеющих хронические заболевания, и студентов.

«Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — сообщает Собянин.