КС согласился с мнением кандидатов в депутаты в Мосгордуму, но выборы не отменил

Конституционный суд пересмотрел сроки подачи исков о защите избирательных прав после заявления незарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордумы Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой.
Согласно решению суда, в часть 4 статьи 240 КАС должны быть внесены изменения: срок подачи иска с жалобой на нерегистрацию кандидата нужно отсчитывать от вынесения решения вышестоящей избирательной комиссии. При этом само разрешенное время подачи заявления решено сократить до 10 дней. На документ обращает внимание «Медиазона».
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("Можно любые выборы вообще отменить под самым идиотским предлогом, но сдвиг несомненен, и сдвиг этот серьезный")
Напомним, что суд отказал представителям партии «Яблоко» Русаковой и Брюхановой в заявлении, в котором они хотели оспорить незаконность отказа в регистрации, сославшись на то, что десятидневный срок его подачи к тому времени уже истек. Тогда судьи отсчитывали этот срок от первого решения окружного избиркома, а не от итогового решения Центральной избирательной комиссии, как кандидаты.
В постановлении говорится, что несмотря на такое решение Конституционного суда, об отмене результатов выборов в Мосгодруму речи не идет.