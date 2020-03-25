Фонд наркополитики могут оштрафовать за инструкцию по общению с полицией

Прокуратура возбудила административное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении Фонда имени Андрея Рылькова (ФАР). Об этом пишет «Медиазона».

Фонд Рылькова занимается развитием наркополитики, основанной на гуманности, защите достоинства и прав человека. В частности, они проводят мероприятия по снижению вреда от веществ среди наркопотребителей.

У надзорного ведомства появились претензии к опубликованной на сайте фонда методичке «Полиция, наркотики и вы: инструкция по выживанию». В издании даются рекомендации, как действовать при задержании и обысках по наркостатьям. Материал был расположен на сайте «Открытой России», которая была признана «нежелательной организацией». ФАР расположил сборник советов на своем сайте, что и послужило основанием для возбуждения дела.

По этому делу организации грозит от 50 до 100 тысяч штрафа. В 2017 году ФАР уже штрафовали по аналогичному процессу на 50 тысяч, а в 2018 году Фонд заплатил 800 тысяч за публикацию газеты для наркопотребителей.