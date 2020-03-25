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25 марта, среда

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[14:37]Собянин отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов
[14:28]Принц Чарльз переносит коронавирус в легкой форме
[14:01]На фоне коронавируса в Москве и Подмосковье на 27% снизилось число ДТП
[13:15]Ведущий "Непутевых заметок" рассказал, как из-за его кашля эвакуировали рейс
[13:12]Мишустин: будем строго наказывать губернаторов за плохую борьбу с эпидемией
[12:30]Является нарушение карантина терроризмом или хулиганством определят по умыслу
[12:29]Фонд наркополитики могут оштрафовать за инструкцию по общению с полицией
[11:47]Из-за эпидемии половина студентов из общежитий разъехались домой по регионам
[11:21]Психолог дала совет семьям, как избежать ссор в самоизоляции
[11:06]Ученые Сингапура научились выявлять коронавирус за 5 минут
[10:30]Импортный алкоголь подорожает в РФ на 7-15%
[09:40]Красноярский край закрыли для передвижения даже внутри региона
[09:00]Подорожание золота и рекорды США по COVID-19. Главное к утру 25 марта
[07:45]400 человек эвакуированы с курильского острова из-за угрозы цунами

24 марта, вторник

[19:53]Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках
[18:12]Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде
[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

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Фонд наркополитики могут оштрафовать за инструкцию по общению с полицией

Общество
12:29, 25 марта 2020

Прокуратура возбудила административное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении Фонда имени Андрея Рылькова (ФАР). Об этом пишет «Медиазона».

Фонд Рылькова занимается развитием наркополитики, основанной на гуманности, защите достоинства и прав человека. В частности, они проводят мероприятия по снижению вреда от веществ среди наркопотребителей.

У надзорного ведомства появились претензии к опубликованной на сайте фонда методичке «Полиция, наркотики и вы: инструкция по выживанию». В издании даются рекомендации, как действовать при задержании и обысках по наркостатьям. Материал был расположен на сайте «Открытой России», которая была признана «нежелательной организацией». ФАР расположил сборник советов на своем сайте, что и послужило основанием для возбуждения дела.

По этому делу организации грозит от 50 до 100 тысяч штрафа. В 2017 году ФАР уже штрафовали по аналогичному процессу на 50 тысяч, а в 2018 году Фонд заплатил 800 тысяч за публикацию газеты для наркопотребителей.

Рубрика: Общество

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