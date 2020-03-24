Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках

Студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Степан Деркач в марте узнал, что в мае прошлого года его отчислили за нелицеприятный комментарий в отношении вуза в соцсети, пишет портал 47news.ru.

Речь шла о материале издания «Фонтанка», где студентка упомянутого вуза жаловалась на «блат» при принятии в университет. Деркач в комментариях дополнил, что ремонт в общежитиях учебного учреждения проводится только «на бумагах, а расходные материалы закупаются через подставную фирму по завышенным ценам.

Комментарии увидел кто-то из администрации и без непосредственного участия студента егр лишил бюджетного места в вузе. Причина оказалась следующей: «за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию».

Отмечается, что ранее Деркач уже сталкивался проректором по развитию образования Яковом Далингером, когда студенческое сообщество выступало против объединения нескольких факультетов вузов. Тогда вузовский начальник предупредил Степана, что ему лучше оставить всякую протестную активность, чтобы продолжить учебу.