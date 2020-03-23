Под Калининградом нашли останки советского экипажа времен ВОВ

Поисковики калининградской региональной общественной организации «Совесть» обнаружили останки сбитого в 1945 году советского самолета Ил-2, пишет «Российская газета».

Материалы, найденные при раскопках поселке Пятидорожное, позволяют предположить, что они принадлежат семи штурмовикам, управлявшим «летающими танками». Исследователи называют имена Героев Советского Союза Александра Покликушина и его стрелка гвардии старшины Николая Попова. Ранее считалось, что они погибли и были захоронены на территории Польши.

Уточняется, что пока точно назвать имена летчиков невозможно. Для этого необходимо найти их награды и двигатель лайнера. Если это удастся сделать, то с воинскими почестями их останки будут перезахоронены на одном из калининградских мемориалов.