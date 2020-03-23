Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев, когда больные коронавирусом в итоге выздоровели.

По всему миру сейчас 100 430 таких людей. Больше всего от болезни оправились граждане Китая — 59 882 выздоровевших. На втором месте Иран, где таких 8 376 человек, а на третьем месте Италия с 7 024 переболевшими. В России пока зафиксировано всего 17 таких случаев.

По данным университета, умерли в мире уже более 15 тысяч человек (15 328), таким образом число летальных исходов составляет в общем порядка 13%.

Всего же заболели коронавирусом 351 731 человек. Пока лидером тут также остается Китай, где инфицированных оказалось 81 496 (умерли при этом всего 3 153 человека). Далее следует Италия 59 138 заболевшими (умерли 5 476 человек), а на третьем месте США с 35 241 заразившимся. В России болезнь обнаружена у 438 человек (умер только один человек).