Всех российских школьников ждут трехнедельные весенние каникулы

В связи с распространением коронавируса каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля включительно.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости». «При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», – добавил он.

Ранее стало известно, что досрочный этап ЕГЭ, в котором должны принять участие 32 тысячи человек, перенесут из-за коронавируса на июнь. Соответствующий приказ, по словам временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, уже находится в Минюсте, передает ТАСС. Основной период госэкзамена в этом году пройдет с 25 мая по 29 июня, дополнительный – с 4 по 22 сентября. Сдавать ЕГЭ собираются приблизительно 797 тысяч человек.

С понедельника, 16 марта, в столичных школах ввели режим свободного посещения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все школы Москвы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.