В Дагестане дети-сироты смогут получить профессию на экоферме

В Дагестане на деньги Фонда президентских грантов будет построена экоферма для детей-сирот и несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию. Там подростки смогут освоить основы сельскохозяйственного дела.

Издание «Мирмол» пишет, что в скором времени начнется ремонт здания в селе Нижний Кегер Гунибского района. После для юных аграриев и животноводов закупят животных и как минимум 40 детей приступят к практически ориентированному обучению.

Инициатором проекта является руководитель местной общественной организации «Большая семья» Зада Максудова. Она полагает, что проект не только поможет в профориентации детей, но и уменьшит дефицит квалифицированных работников в сельском хозяйстве региона.