Трамп заявил, что не станет отменять свои выступления из-за угрозы коронавируса

По данным Американского консервативного союза, организовавшего конференцию, на которой присутствовал президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, один из гостей был заражен коронавирусом, передает Fox News.

При этом отмечается, что инфицированный не контактировал ни с Трампом, ни с Пенсом.

Сам глава государства прокомментировал это словами: «Я не обеспокоен». Президент США заверил, что не прекратит проводить публичные выступления в рамках своей предвыборной кампании, сообщает ТАСС.

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила о первом случае выявления коронавируса в американской столице. Эти данные пока носят предварительный характер.

В США, по данным университета Джона Хопкинса, зарегистрировано уже 433 случая болезни. Всего в мире их число превышает 106 тысяч, при этом около 60 тысяч человек уже вылечились, а порядка 3,6 тысячи умерли в результате нового типа пневмонии.